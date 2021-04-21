В Челябинске закрывают движение на улице Карла Маркса

В Челябинске завтра, 22-го апреля, закрывают движение транспорта по улице Карла Маркса, на участке от Елькина до Кирова.

Это связано с работами по прокладке наружных сетей водоснабжения, который ведет подрядная организация ООО «Южуралнедвижимость».

Передвигаться по этому участку на автомобилях горожане не смогут до десяти вечера первого мая.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, также 22-го апреля в связи с проведением капитального ремонта гостиницы компанией ООО «Термополис» будет ограничено движение транспорта в районе дома №9 по улице Лесопарковой.

Ограничение продлится до 29-го апреля и будет действовать в период второго этапа проведения ремонта – с 11-го по 21-е мая