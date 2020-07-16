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В Челябинске запущено движение по Троицкому мосту, но выезд со Старотроицкого тракта затруднен

Общество
Сегодня, 10:14
Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 15 июля, вечером было открыто движение автомобилей по-новому крупному путепроводу Троицкий тракт - Дарвина в Челябинске. Запуск Троицкого моста позволит решить давнюю дорожную проблему загруженности южного въезда в Челябинск.

Напомним, строительство этой важной транспортной развязки лично контролировал губернатор Алексей Текслер.

Движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону, что позволит упорядочить транспортные потоки и разгрузить это направление.

В связи с аномально высокой температурой воздуха перед запуском автомобильного движения по новому мосту провели полив проезжей части во избежание деформации свежеуложенного асфальтобетонного покрытия. Министр Алексей Нечаев лично проконтролировал ситуацию.

Водителей предупреждают, что в связи с открытием движения по новому путепроводу до 24 июля будет затруднен выезд со Старотроицкого тракта на ул. Дарвина. Автомобилистов просят учитывать этот факт при планировании маршрута.

Напомним, проект развязки был разработан еще в 2008 году, строительные работы были начаты в 2012 году. С 2014 по 2018 год работы на развязке были приостановлены и возобновились только в 2019 году. Строительство велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Троицкий мост вызывал большое количество критики и уже стал небезопасным для людей. За решение этой проблемы глава региона взялся практически сразу после вступления в должность.

Администрация Челябинска с учетом мнения жителей скорректировала проект развязки. После прохождения государственной экспертизы дорожные работы на объекте будут продолжены.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
дороги
Троицкий тракт
Троицкий мост
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