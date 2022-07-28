В Челябинске завершили обкатку два новых трамвая с плавным ходом вагонов и модной подсветкой

В Челябинске завершили обкатку два новых трамвая производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые были поставлены в рамках первой партии 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Вагоны являются 100% низкопольными, имеют плавный ход и модную контурную подсветку.

«Челябинцев в новых трамваях ждёт масса удобств – от беспроводного доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств до плавного хода вагона и пониженного уровня шума. В вагонах установлен современный транспортный информационный мультимедийный комплекс, доработанный с учётом пожеланий пассажиров», - говорится в сообщении ведомства.

Трамваи оснащены кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха, а кабина водителя отличается повышенной эргономикой. Вагоны могут эксплуатироваться как одиночным вагоном, так и в составе поезда. Этот способ в полностью низкопольных моделях на текущий момент реализован только в трамваях УКВЗ.

В течение следующего месяца новые вагоны оформят документально. За это время в город поступит следующая партия трамваев. Всего в 2022 года в столицу Южного Урала будет поставлено 30 вагонов.