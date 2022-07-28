28.07.2022
В Челябинске завершили обкатку два новых трамвая с плавным ходом вагонов и модной подсветкой
28.07.2022
Сеть доставки МИКАfood из Магнитогорска будет обслуживать клиентов с помощью голосового робота
28.07.2022
В Магнитогорске стартует первая Спартакиада молодёжных организаций
28.07.2022
В Магнитогорске открыли выставку-экскурсию о «рождённых под созвездием стали»
28.07.2022
Алководитель из Магнитогорска отправился в колонию
28.07.2022
В Челябинской области стали меньше грабить и угонять машины
В Челябинске завершили обкатку два новых трамвая с плавным ходом вагонов и модной подсветкой
18.07.2022
В Челябинске в этом году установят 125 новых остановок
11.07.2022
Челябинские трамваи №15 и №18 скоро пойдут по прежнему маршруту
08.07.2022
Егоров: В Челябинске станет больше трамваев-сцепок
06.07.2022
Александр Егоров рассказал о светлом будущем работников ЧелябГЭТа
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022