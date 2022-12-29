В Челябинске живут счастливые люди

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС в преддверии Нового года рассказали о так называемом социальном индексе счастья, который отражает общее эмоциональное состояние, фиксируемое респондентом в отношении своего близкого окружения.

Результаты исследования социологов позволили нам разобраться, кого больше в Челябинске – счастливых или несчастливых людей.

Более чем каждый десятый респондент (13,3%) замечает вокруг в основном несчастливых людей, тогда как 48,7% опрошенных считают, что их окружают по большей части счастливые люди. По мнению каждого третьего респондента (32,8%), счастливых и несчастных в окружении поровну.

Почти половина видящих в своем окружении больше счастливых людей - это челябинцы с высшим образованием, работающие и учащихся, а также высокообеспеченные (по самооценке) люди.

Примерно у трети опрошенных жителей Челябинска (32,8%) счастливых и несчастливых людей в окружении примерно поровну. Выбор этого варианта ответа имеет свою специфику, связанную с социально-демографическими характеристиками респондентов и чаще встречается среди безработных и временно не работающих горожан, а также среди малообеспеченных по самоощущению жителей города.

Среди респондентов, окружение которых, по их оценке, преимущественно состоит из несчастных людей, больше представлены малообеспеченные (по самооценке) жители города, студенты и пенсионеры.