29.12.2022
После вмешательства прокуратуры в детском саду Юрюзани утеплили окна и установили батареи
29.12.2022
Консультация юриста: ДТП на служебном транспорте
29.12.2022
В Челябинске с нового года продлят автобусный маршрут из ЧВВАКУШа до аэропорта
29.12.2022
Челябинец «заложил» машину, чтобы отдать миллион аферистам
29.12.2022
Морское царство в центре Челябинска ждет маленьких горожан на январские утренники
29.12.2022
В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа
В Челябинске живут счастливые люди
08.12.2022
Каждый второй челябинец не ощутил на себе западных санкций
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
30.12.2019
Большинство жителей Челябинска радуются Новому Году
17.10.2019
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Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022