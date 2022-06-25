В челябинском филиале Военно-воздушной академии и кадетской школе - выпускной

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 25-го июня, поздравил с окончанием обучения офицеров и кадетов филиала Военного учебно-научного центра ВВС - Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

«Совсем молодые офицеры отбудут к местам службы, в свои части. Пожелал парням быть достойными славы своих прадедов, с честью служить Родине и народу. Счастья и удачи нашим ребятам!» - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В честь очередного выпуска офицеров боевого управления авиацией и кадетов кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой состоялось торжественное построение.

Обращаясь к виновникам торжества, Алексей Текслер подчеркнул: «Вы – будущее Российской армии и Вооруженных сил дружественных стран! Вам предстоит следовать славным традициям доблести и чести. Эти качества всегда отличали отважных выпускников училища, получивших основы знаний и первую закалку здесь, на Южном Урале».

Губернатор отметил, что Челябинское штурманское училище за 85 лет своей истории воспитало целую плеяду достойных сынов Отчизны. Среди них Герои Советского Союза и Герои России, Герои Социалистического Труда, офицеры и генералы, представленные к различным государственным наградам нашей страны и дружественных стран.

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«Уверен, что вы будете достойными наследниками великого поколения победителей, своих прадедов, которые отважно защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Совсем скоро офицерам-выпускникам предстоит убыть к месту несения службы. Уверен, что полученные знания, практический опыт и армейская лётная подготовка позволят внести свой существенный вклад в укрепление Вооруженных сил нашей страны с учетом новых военных угроз и рисков. Отдельно благодарю выпускников кадетской школы, которые сделали свой выбор в пользу воинской профессии. Вы уже прошли большой путь, чтобы стать настоящими защитниками Родины. Будьте верны выбранной профессии, идите вперед, не сдавайтесь, покоряйте новые высоты, становитесь офицерами нашей армии», - сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что сегодня - непростое время: идет специальная военная операция, Россия сражается с неонацизмом, отстаивает мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие.

«Воины разных национальностей проявляют свои лучшие качества, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Потому так важно сегодня укрепление обороноспособности государства, эффективное руководство воинскими подразделениями, частями и соединениями. Вам, молодому поколению, выпала высокая честь стать офицерами Вооруженных сил России и дружественных стран. Будьте достойны этого звания: честно и профессионально служите Родине и своему народу. Счастья вам, жизненной удачи!» – обратился к молодым людям Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из Челябинского филиала Военно-воздушной академии выпустилось около 200 офицеров. Все они получили первое офицерское звание «Лейтенант» и дипломы. Выпускники распределены на воинские должности и вскоре продолжат военную службу в Воздушно-космических силах Российской Федерации.

Кроме того, на одном плацу с молодыми офицерами аттестаты получили выпускники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Большинство из них продолжит обучение в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске и других высших учебных заведениях министерства обороны Российской Федерации.

В военном вузе уже началась приемная кампания. В этом году на первый курс в Челябинский филиал Военно-воздушной академии будет зачислено около 500 юношей - на специальности «Штурман» и «Офицер боевого управления».