В челябинском храме Александра Невского «оживают» росписи учеников школы Васнецова

Росписи учеников школы Виктора Васнецова «оживают» в интерьере старинного храма благоверного князя Александра Невского в Челябинске. В церкви продолжаются работы по восстановлению величественного исторического облика.

Как рассказали в челябинской епархии, в настоящий момент художники пишут новые фрески, а рабочие трудятся над красотой и убранством фасада здания.

Этим работам предшествовал очень сложный этап реставрации. Бригада мастеров из Санкт-Петербургской академии художеств расчищала стены, убирая с них слой за слоем наслоения советского периода. Под гипсовой лепниной и однотонной малярной закраской проступили лики Бога Отца, Святой Троицы и евангелистов.

Как «оживали» прекрасные росписи учеников школы Виктора Васнецова наглядно демонстрируют фотографии, сделанные челябинской епархией.

В 2023 году работы активно ведутся. Так, в мае алтарную стену фасада храма Александра Невского украсила мозаичная икона, на которой изображен князь Александр Невский в боевых доспехах с мечом в руках. Над головой святого реет стяг с изображением Спаса Нерукотворного. Реставрационные работы планируется завершить до первого декабря 2024 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Церемония закладки православного Александро-Невского храма (освящён во имя Святого благоверного князя Александра Невского) состоялась 22 июня 1907 года на месте бывшей Александровской часовни. Автор проекта - московский архитектор с мировым именем Александр Померанцев. Иконы и росписи купольной части создали художники мастерской В.И. Ощепкова. Иконостас - мастер из Верхнеуральска. К декабрю 1911 года были завершены все основные работы.

В 1916 году в храме начали проходить Богослужения, но в 1930 году его закрыли, со здания сняли кресты, купола, шатер-колокольню.

В церкви располагался газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, органный зал. В 2010 году было принято решение о передаче здания храма Русской православной церкви.

Реставрационные работы начались в 2020 году по заказу министерства культуры РФ. Изначально на реконструкцию храма было выделено 464 миллиона рублей из федерального бюджета. Работы выполняет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

В 2023 году на проведение работ направит почти 714 миллионов рублей, в 2024 году – 114 миллионов рублей. Работы по реставрации необходимо завершить до первого декабря 2024 года (срок действия госконтракта – до 31 декабря 2024 года).

В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. В сентябре специалисты Челябэнерго завершили строительство электросетевой инфраструктуры для Храма. Четвертого декабря 2022 года состоялось освящение центрального креста и купола храма.