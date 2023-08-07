07.08.2023
В Челябинске бесплатно покажут кино
07.08.2023
Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
07.08.2023
Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
07.08.2023
Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
07.08.2023
Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников
07.08.2023
ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта
В челябинском храме Александра Невского «оживают» росписи учеников школы Васнецова
05.07.2023
Реставрация храма Александра Невского в Челябинске идет полным ходом
12.01.2023
Компания из Санкт-Петербурга завершит реставрацию Александро-Невского храма в Челябинске к концу 2024 года
03.12.2022
Во Введение в Челябинске освятят центральный крест и купол храма Александра Невского
08.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023