В Челябинске освятили колокола и кресты храма Александра Невского

В воскресенье, 14 августа 2022 года, в Челябинске освятили колокола и кресты реконструируемого храма на Алом поле.

Как сообщает Челябинская епархия, в мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, депутаты, руководители общественных организаций, настоятели крупнейших храмов южноуральской столицы.

Крестным ходом от временного храма, где сейчас совершаются службы, верующие отправились к историческому зданию.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского.

«Мы долго ждали этот день и, наконец, храм обретёт свой голос. Колокольный звон станет восславлять Господа, будить сердца жителей, чтобы они совершали добро, а сердца их исполнялись благодарностью к Богу за то, что мы живём в таком прекрасном Отечестве, в нашей великой России. Пусть Господь сохранит всех нас под покровом этих крестов и пошлёт благословение всем жителям города», – подчеркнул правящий архиерей.

Пять крестов выполнили мастера из Санкт-Петербурга. Колокола отлиты в компании «Пятков и Ко» города Каменск-Уральского.

После освящения митрополит Алексий и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер заложили новую городскую традицию праздничного колокольного звона - сделали первые три удара в колокол.

Работы по восстановлению внешнего облика храма практически завершены. Готов фасад, кровля и колокольня, что даёт возможность начать убирать строительные леса, установить колокола, купола и кресты. Ко Дню рождения Челябинска реставраторы надеются показать горожанам верхнюю часть здания во всём великолепии.

Напомним, 18 апреля 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего Первосвятительского визита в Челябинск сообщил, что областные власти приняли решение о передаче здания храма святого Александра Невского Русской Православной церкви (здание находится в центре города и на тот момент в нем размещался органный зал). После приезда Владыки был активизирован процесс возвращения здания Церкви. Орган был перевезен в новый зал в 2014 году и только после этого можно было начинать реконструкцию.

Реставрация храма Александра Невского его идёт с 2020 года по заказу Министерства культуры РФ на средства федерального бюджета. Работы выполняет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

Реставрационные работы в храме планируется завершить в 2023 году. Алексей Текслер контролирует ход работ.