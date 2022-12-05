В Челябинске освятили центральный крест и купол храма Александра Невского

В двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, четвертого декабря, в Челябинске на Алом поле состоялось освящение центрального креста и купола храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Сегодня мы освятили тринадцатый купол и крест для этого храма, - отметил владыка Алексий. - Предыдущие двенадцать (крестов – прим.) символизируют двенадцать апостолов, а сегодняшний, тринадцатый, — самого Христа Спасителя. Дай Бог, чтобы дело, которое делают отец Борис Кривоногов и его помощники, послужило духовному пробуждению Челябинска, его жителей».

Архипастырь призвал верующих молиться, творить добрые дела и проповедовать Евангелие, одним словом, делать все возможное, чтобы Слово Христово распространялось и дошло до каждого человека. В течение последних трех лет восстановлением здания храма занимается одна из лучших компаний, специализирующихся на реставрации исторических зданий в России, - АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга.

После освящения главного купола и креста храма митрополит Челябинский и Миасский Алексий познакомился с ходом реставрационных работ.

Напомним, строительство храма Александра Невского в Челябинске началось в 1907 году. Автором проекта был известный российский архитектор Александр Померанцев. Иконы и росписи купольной части создали художники мастерской Ощепкова. Иконостас - мастер из Верхнеуральска. К декабрю 1911 года были завершены все основные работы.

В 1916 году в храме начали проходить Богослужения, но в 1930 году его закрыли, со здания сняли кресты, купола, шатер-колокольню.

В церкви располагался газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, органный зал. В 2010 году было принято решение о передаче здания храма Русской православной церкви.

Реставрационные работы начались в 2020 году. В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. Реставрационные работы в храме планируется завершить в 2023 году.