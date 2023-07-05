Реставрация храма Александра Невского в Челябинске идет полным ходом

Реставрация архитектурного памятника, объекта культурного наследия – храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле в Челябинске – идет полным ходом.

«На сегодняшний день в храме Александра Невского выполнен большой комплекс работ – от подвала и до кровли. Например, инъекция кирпичной кладки в подвале», - рассказал инженер производственно-технического отдела АО «Ренессанс-Реставрация» Владислав Архипов. Частично выполнены мраморные полы на первом этаже. Закончены работы по исторической росписи. Ведутся работы по воссозданию медной кровли, устройству стропильной системы.

Кирпичные главки уже выполнены и частично они облицованы медью. Смонтирован электронный звонарь. В его программе более 75 мелодий.

Также была полностью воссоздана колокольня. На данный момент художники-реставраторы расписывают библейскими сюжетами.

Ранее в храме были полностью заменены окна - на дубовые. Фурнитура латунная. Кровля и водосточные трубы выполнены из меди. Пол на первом этаже в храме смонтирован из мрамора шести цветов. Он будет с подогревом.

К зданию уже подключены все инженерные сети. В подвале обустраивают крестильное помещение с большой купелью. Даже взрослый человек сможет здесь креститься полным погружением.

В мае алтарную стену фасада храма Александра Невского украсила мозаичная икона, на которой изображен князь Александр Невский в боевых доспехах с мечом в руках. Над головой святого реет стяг с изображением Спаса Нерукотворного.

Как рассказывал настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов, мозаики размещены по всему периметру фасада, но открывают лишь те, которым не навредят строительные работы. Изображения выполнены из смальты с использованием сусального золота.

По словам отца Бориса, специалисты применяют реставрационные строительные и отделочные материалы, близкие по составу к тем, которые существовали в начале XX века – в эпоху, когда строился храм.

ДЛЯ СПРАВКИ

Церемония закладки православного Александро-Невского храма (освящён во имя Святого благоверного князя Александра Невского) состоялась 22 июня 1907 года на месте бывшей Александровской часовни. Автор проекта - московский архитектор с мировым именем Александр Померанцев. Иконы и росписи купольной части создали художники мастерской В.И. Ощепкова. Иконостас - мастер из Верхнеуральска. К декабрю 1911 года были завершены все основные работы.

В 1916 году в храме начали проходить Богослужения, но в 1930 году его закрыли, со здания сняли кресты, купола, шатер-колокольню.

В церкви располагался газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, органный зал. В 2010 году было принято решение о передаче здания храма Русской православной церкви.

Реставрационные работы начались в 2020 году по заказу министерства культуры РФ. Изначально на реконструкцию храма было выделено 464 миллиона рублей из федерального бюджета. Работы выполняет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

В 2023 году на проведение работ направит почти 714 миллионов рублей, в 2024 году – 114 миллионов рублей. Работы по реставрации необходимо завершить до первого декабря 2024 года (срок действия госконтракта – до 31 декабря 2024 года).

В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. В сентябре специалисты Челябэнерго завершили строительство электросетевой инфраструктуры для Храма. Четвертого декабря 2022 года состоялось освящение центрального креста и купола храма.