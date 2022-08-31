В челябинском микрорайоне «Парковый-2» построят садик на 120 мест

В Челябинске на этой неделе начинается строительство детского садика на 120 мест в микрорайоне «Парковый-2».

Новое дошкольное образовательное учреждение будет располагаться за «Метраном», на улице Татищева.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, детский сад должен быть сдан до конца ноября 2023-го года.

Садик будет двухэтажным, с изолированными группами, актовым и спортивным залами, комнатами для занятий, кабинетом логопеда, медицинским и пищевым блоками, а также хозяйственными и вспомогательными помещениями.

Общая стоимость нового объекта по контракту - 139,1 миллиона рублей.

В рамках подготовительных работ подрядчик расчистит территорию от поросли, а также снесет 29 тополей и берез, восемь из которых - усыхающие и угнетенные, с последующей компенсацией на территории Центрального района.