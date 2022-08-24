В челябинском минсельхозе отметили победителей XIII Всероссийских летних сельских игр

Команду южноуральских сельских спортсменов — победителей XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр, состоявшихся в Омске в июле, чествовали в минсельхозе Челябинской области.

За высокие результаты спортсменов поблагодарил заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области Виталий Якушев и министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Команда Челябинской области стала победителем среди команд из 44 регионов России и Беларуси. Первое место заняли гиревики – мастер спорта международного класса, чемпионка мира Оксана Степанова, Светлана Уржумцева, Иван Подгорный, Федор Жибинов. Первое место в соревнованиях по перетягиванию каната заняли спортсмены Верхнеуральского района. В личном первенстве по самбо первое место занял Сергей Дубровин из Увельского района. В соревнованиях спортивных семей второе место заняла семья Гордиенко из Пластовского района. По мини-лапте третье место заняла команда из Агаповского района.

Челябинские сельские спортсмены также приняли участие в соревнованиях по волейболу, городошному спорту, самбо, в троеборье дояров, косарей, механизаторов.