В челябинском парке открылась долгожданная площадка для выгула собак

В челябинском парке «Металлург» имени Тищенко открылась долгожданная площадка для выгула собак общей площадью тысяча квадратных метра.

Площадка расположена на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября в Металлургическом районе. Ближайший вход в нее – со стороны Румянцева.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, четвероногим тут будет интересно: для домашних питомцев предусмотрено большое количество тренировочных приспособлений (это и искусственные препятствия, и горка, и лестница, и кольца).

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Соблюдать чистоту помогут установленные диспенсеры с одноразовыми мешками.

Площадка открыта с шести утра до одиннадцати вечера - каждый день, без перерыва.

В темное время суток территория освещается новыми современными светильниками.