В челябинском роддоме открылась новая «семейная» палата

Новая «семейная» палата открылась в родильном доме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) в Челябинске после плановой санитарной обработки и ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба клиники, в «семейной палате» родильница может находиться вместе с родственником, который будет ей помогать ухаживать за малышом. Условия максимально приближены к домашним.

«Муж, мама или другой родственник (при условии, что он здоров – сдается ПЦР-тест на ковид или экспресс-тест) может находиться в палате вместе с женщиной и новорожденным в послеродовый период, - рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Татьяна Узлова. - Помощь и поддержка близкого человека помогает ей быстрее восстановиться после родов и создает условия психологического комфорта».

Палата предоставляется на платной основе, заранее не бронируется.

Родильный дом Клиники ЮУГМУ - это современный, оснащенный необходимым оборудованием стационар III B уровня. Ежегодно здесь принимают около трех тысяч родов, из которых 85% у женщин с осложненным течением беременности, особенностями родового процесса и осложненного анамнеза.