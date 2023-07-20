В челябинском зоопарке установили причину смерти медведицы Забавы

В Челябинском зоопарке 30 июня не стало медведицы Забавы. Её смерть была внезапной, но, по всей видимости, неизбежной.В зоопарке провели все необходимые мероприятия и установили причин скоропостижной смерти всеобщей любимицы.

Забава появилась в Челябинском зоопарке в апреле 2022 года. Она прошла карантинные мероприятия и вскоре воссоединилась со своей сестрой Шкодой. Косолапые девчонки вместе шкодили и забавлялись: плавали в бассейне, вносили корректировки в интерьер вольера и быстро стали любимицами публики.

Но в конце июля 2022 года Забаве стало плохо: был зафиксирован судорожный синдром с проявлением атаксии, тремора, слюнотечения. Состояние резко ухудшалось. Первые двое суток были критическими – ветеринарами проводилось симптоматическое лечение, направленное на детоксикацию, уменьшение отека головного мозга и поддержание кровообращения. Параллельно были взяты анализы. Через несколько дней малышку удалось стабилизировать, взять под контроль судорожный синдром. Медведица начала проявлять активность, появился аппетит. Через две недели косолапая вернулась в вольер к сестре.

Полученные результаты анализов были неоднозначными, а проведенное расследование не установило факта попадания отравляющих веществ в организм. Постановку точного диагноза затрудняло то, что медведица поступила из природы, исчерпывающей информации о первых годах жизни и статусе здоровья у нас не было. Поэтому на протяжении всего последующего времени Забава была под ежедневным наблюдением и находилась на постоянной терапии противосудорожными препаратами, так как периодически возникали неврологические проявления: от шаткой походки и непроизвольного подёргивания мышц до кратковременных судорог. К счастью, симптоматическое лечение давало положительный эффект, физическое состояние Забавы не вызывало опасений.

Но к огромному сожалению, ранним утром 30 июня у Забавы случился новый судорожный приступ, во время которого она умерла.

По отчётам патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования основными причинами смерти бурой медведицы Забавы являются продуктивный менингоэнцефалит и ДВС-синдром. Иными словами, заключение судмедэкспертизы подтвердило, что неврологические проявления у медведицы были следствием длительного воздействия на организм инфекции, предположительно вирусного характера.

Стоит сказать, что человеческая медицина знает немало инфекций, способных вызывать воспаление тканей и оболочек мозга, которые могут длительное время не давать видимых симптомов. Таких исследований у диких животных намного меньше, что, к сожалению, затрудняет точную диагностику.

«Милая бурая девочка, милая наша Забава. Мы будем помнить тебя всегда. Наши пути пересеклись на очень, очень короткий промежуток времени, но это не делает нашу любовь к тебе меньше. Спасибо тебе за всё» - написали сотрудники зоопарка малышке на прощание.