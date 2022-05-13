В Челябинске после разлуки в несколько месяцев встретились сестры-медведицы

Челябинский зоопарк сегодня, 13-го мая, превратился в студию программы «Жди меня»: после разлуки длиной в несколько месяцев в эту пятницу состоялась первая встреча косолапых сестер Шкоды и Забавы.

Трогательное воссоединение сестер произошло ранним утром в присутствии ведущих специалистов зверинца.

Напомним, Шкода (первая из пары блуждавших в поисках еды медвежат) приехала из окрестностей горнолыжного центра «Банное» осенью 2021-го года в возрасте около двух лет. Медведицу удалось поймать благодаря клетке-ловушке. На свободе косолапая питалась отходами – бродила вместе со своей сестрой – рядом с заведениями общепита на границе с Башкирией, власти которой дали добро на отстрел животных, так как дикие звери находились в непосредственной близости от людей. Медвежат срочно надо было спасать.

Если Шкоду (так ее назвали в челябинском зоопарке) удалось поймать, то ее спутницу, родную сестру, - не получилось. Спустя месяцы потерянная искавшими ее людьми Забава (это имя косолапая обрела в столице Южного Урала) также стала обитательницей челябинского зверинца (история ее спасения – здесь). И вот сестры встретились, а работники учреждения запечатлели их встречу.

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«Было ли волнительно? Слегка. Но у медведей очень хорошая память, и нет сомнений, что сестры друг друга узнали. Через решетку шибера они смотрели друг на друга с большим любопытством, тянулись мордочками, а когда оказались в одном вольере, долго обнюхивались и играли в догонялки.

Забава внимательно изучила все предметы в незнакомой «комнате» Шкоды, быстро облюбовала подвесную игрушку, берлогу и была в восторге от просторного бассейна. В это же время Шкода лишь неубедительно пыталась объяснить вновь обретенной сестре, что родственные отношения – это, конечно, прекрасно, но игрушки и погремушки должны быть раздельными.

В таких хлопотах медведицы провели вместе около часа. Для первого «свидания» этого оказалось более чем достаточно. Сестры сестрами, а хищниц никто не отменял: восхитившись территорией Шкоды, Забава начала настойчиво на нее претендовать и бесцеремонно хозяйничать. А две хозяйки в одном вольере – это вы сами знаете, к чему ведет», - так описали происходящее в сообществе челябинского зоопарка в ВКонтакте.

Также в учреждении рассказали, что новая встреча медведиц состоится на следующей неделе. При этом зоологи отметили, что Шкоду и Забаву ждут долгая притирка – женских разборок с целью выяснения, кто в доме главнее, никто не отменял.

«Но не стоит переживать: в зоопарках содержание бурых медведиц в одном вольере – частый опыт, поэтому со временем они обретут мир и былое взаимопонимание», - заверили в учреждении.

Подписчики челябинского зоопарка в социальных сетях искренне радуются воссоединению сестер и с умилением смотрят видео и фотографии, на которых Забава и Шкода снова вместе.