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Челябинский зоопарк
Шкода
Забава
Малыш
Алексей Текслер
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Фото: Челябинский зоопарк

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

Челябинский зоопарк обрадовал своих многочисленных друзей в социальных сетях поистине восхитительной новостью о новом обитателе – это никто иной как всем известный Малыш, живший в вольере возле придорожного кафе «Берлога» в Саткинском районе, за судьбой которого следил весь Южный Урал, в том числе губернатор Алексей Текслер.

Кормили косолапого Малыша и ухаживали за ним хозяева кафе и волонтеры. Весной мишка благополучно вышел из зимней спячки, он бодр и полон сил. И теперь Малыш – житель челябинского зоопарка. И эта новость не может не радовать.

Дело в том, что владельцы «Берлоги» решили закрыть свой бизнес - ухаживать за медведем, кормить и поить его стало достаточно накладно и неудобно. По их словам, они и дальше готовы ухаживать за Малышом, однако понимают, что медведя необходимо передать в руки профессионалов. 

Кроме того, иногда неосторожные гости хищника пренебрегали правилами безопасности, просовывали руки и постороннее предметы в клетку, рискуя своей жизнью.  Было принято решение определить животное в челябинский зоопарк. В городском учреждении для крупного хищника нашелся свободный вольер площадью 80 квадратных метров с душем и бассейном.

Как рассказали в зоопарке, 13-го мая состоялась первая ознакомительная поездка его специалистов к Малышу.

«Необходимо было оценить состояние животного и решить вопрос с транспортировкой. Потом несколько дней шла подготовка к спасательной миссии: укреплялась транспортная клетка, обустраивался постоянный вольер, оформлялась разрешающая документация», - рассказали в челябинском зоопарке.

В пятницу, 20-го мая команда зоопарка отправилась за медведем. Зоологи готовились к трудностям с «погрузкой», но все прошло очень гладко: Малыша даже не пришлось обездвиживать - хватило уговоров ветеринаров и меда. Умный и, судя по всему, доверчивый Мишка самостоятельно загрузился в транспортную клетку и в компании специалистов направился в Челябинский зоопарк. Косолапый рейс прибыл в столицу Южного Урала в 18 часов вечера.

Сейчас новосела ждет период адаптации, прохождение обязательных ветеринарных мероприятий, правильный рацион питания и постоянный контроль специалистов.

«Мы уверены, что он станет любимцем посетителей и подружится с сотрудниками, и очень рады, что можем сделать жизнь еще одного животного комфортнее и безопаснее», - отметили в челябинском зоопарке.

Как рассказали в учреждении, к подготовленным для него просторным хоромам с креативным фитодизайном Малыш отнесся с интересом. Ему хватило буквально пары минут, чтобы оценить свое новое жилище. Особый интерес у мишки вызвал бассейн.

«После непродолжительного обнюхивания, Малыш радостно плюхнулся в него всей своей объемной тушкой, окатив восторженных зрителей волной брызг. И только вдоволь наплескавшись, мишка пошел проверять на прочность новую берлогу и изучать игрушки. Едой Малыш не заинтересовался, что и неудивительно: по дороге в город он слопал целое ведерко отборного донникового меда. Впрочем, знающие его люди подтверждают, что аппетит у медведя отменный, так что переход на новый здоровый рацион должен пройти без проблем», - сообщили в зоопарке.

Уже за первый час пребывания в зоопарке стало ясно, что характер у парня любознательный и игривый, а образ жизни – активный. Приехавшие с ним сотрудники с восторгом рассказывали про его умение танцевать со шваброй, устраивать нижний брейк с бревном и эффектно позировать на камеру.

Алексей Текслер выложил видео со счастливым медведем, которое ему прислали сотрудники зоопарка, на своей странице в ВКонтакте и в своем телеграм-канале.

«Надеюсь, «приключения» Малыша закончились, и здесь он нашел свой дом. Выглядит медведь довольным, осваивается. Спасибо волонтерам и всем, кто все эти годы принимал участие в его судьбе!» - написал Алексей Текслер.

Малыш – уже третий мишка, спасенный челябинским зоопарком: напомним, в челябинском зверинце живут да радуются две косолапые сестры Шкода и Забава, чья судьба могла сложиться трагически, но молодым медведицам удалось вытянуть счастливый билет.

Челябинский зоопарк
Шкода
Забава
Малыш
Алексей Текслер
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19.05.2022 15:46

Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19.05.2022 15:15

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

19.05.2022 15:10

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

19.05.2022 14:45

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

19.05.2022 14:43

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

19.05.2022 14:38

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

19.05.2022 14:13

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

19.05.2022 13:55

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство

19.05.2022 13:47

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей

19.05.2022 13:46

Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

19.05.2022 13:14

Азовец Паламарчук доставлен в СИЗО Ростова

19.05.2022 13:00

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 12:42

В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ

19.05.2022 12:33

Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения

19.05.2022 12:30

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

19.05.2022 12:28

В Магнитогорске назначен новый прокурор

19.05.2022 12:24

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

19.05.2022 12:10

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище поставлен крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»

18.05.2022 20:04

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая

18.05.2022 19:55

В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град и сильный ветер

18.05.2022 18:48

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги

18.05.2022 18:31

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

18.05.2022 18:15

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия

18.05.2022 17:32

Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска