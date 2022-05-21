Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

Челябинский зоопарк обрадовал своих многочисленных друзей в социальных сетях поистине восхитительной новостью о новом обитателе – это никто иной как всем известный Малыш, живший в вольере возле придорожного кафе «Берлога» в Саткинском районе, за судьбой которого следил весь Южный Урал, в том числе губернатор Алексей Текслер.

Кормили косолапого Малыша и ухаживали за ним хозяева кафе и волонтеры. Весной мишка благополучно вышел из зимней спячки, он бодр и полон сил. И теперь Малыш – житель челябинского зоопарка. И эта новость не может не радовать.

Дело в том, что владельцы «Берлоги» решили закрыть свой бизнес - ухаживать за медведем, кормить и поить его стало достаточно накладно и неудобно. По их словам, они и дальше готовы ухаживать за Малышом, однако понимают, что медведя необходимо передать в руки профессионалов.

Кроме того, иногда неосторожные гости хищника пренебрегали правилами безопасности, просовывали руки и постороннее предметы в клетку, рискуя своей жизнью. Было принято решение определить животное в челябинский зоопарк. В городском учреждении для крупного хищника нашелся свободный вольер площадью 80 квадратных метров с душем и бассейном.

Как рассказали в зоопарке, 13-го мая состоялась первая ознакомительная поездка его специалистов к Малышу.

«Необходимо было оценить состояние животного и решить вопрос с транспортировкой. Потом несколько дней шла подготовка к спасательной миссии: укреплялась транспортная клетка, обустраивался постоянный вольер, оформлялась разрешающая документация», - рассказали в челябинском зоопарке.

В пятницу, 20-го мая команда зоопарка отправилась за медведем. Зоологи готовились к трудностям с «погрузкой», но все прошло очень гладко: Малыша даже не пришлось обездвиживать - хватило уговоров ветеринаров и меда. Умный и, судя по всему, доверчивый Мишка самостоятельно загрузился в транспортную клетку и в компании специалистов направился в Челябинский зоопарк. Косолапый рейс прибыл в столицу Южного Урала в 18 часов вечера.

Сейчас новосела ждет период адаптации, прохождение обязательных ветеринарных мероприятий, правильный рацион питания и постоянный контроль специалистов.

«Мы уверены, что он станет любимцем посетителей и подружится с сотрудниками, и очень рады, что можем сделать жизнь еще одного животного комфортнее и безопаснее», - отметили в челябинском зоопарке.

Как рассказали в учреждении, к подготовленным для него просторным хоромам с креативным фитодизайном Малыш отнесся с интересом. Ему хватило буквально пары минут, чтобы оценить свое новое жилище. Особый интерес у мишки вызвал бассейн.

«После непродолжительного обнюхивания, Малыш радостно плюхнулся в него всей своей объемной тушкой, окатив восторженных зрителей волной брызг. И только вдоволь наплескавшись, мишка пошел проверять на прочность новую берлогу и изучать игрушки. Едой Малыш не заинтересовался, что и неудивительно: по дороге в город он слопал целое ведерко отборного донникового меда. Впрочем, знающие его люди подтверждают, что аппетит у медведя отменный, так что переход на новый здоровый рацион должен пройти без проблем», - сообщили в зоопарке.

Уже за первый час пребывания в зоопарке стало ясно, что характер у парня любознательный и игривый, а образ жизни – активный. Приехавшие с ним сотрудники с восторгом рассказывали про его умение танцевать со шваброй, устраивать нижний брейк с бревном и эффектно позировать на камеру.

Алексей Текслер выложил видео со счастливым медведем, которое ему прислали сотрудники зоопарка, на своей странице в ВКонтакте и в своем телеграм-канале.

«Надеюсь, «приключения» Малыша закончились, и здесь он нашел свой дом. Выглядит медведь довольным, осваивается. Спасибо волонтерам и всем, кто все эти годы принимал участие в его судьбе!» - написал Алексей Текслер.

Малыш – уже третий мишка, спасенный челябинским зоопарком: напомним, в челябинском зверинце живут да радуются две косолапые сестры Шкода и Забава, чья судьба могла сложиться трагически, но молодым медведицам удалось вытянуть счастливый билет.