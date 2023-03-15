В Челябинском зоопарке вышли в свет из маминых сумок двое кенгурят

В Челябинском зоопарке вышли в свет – из маминых сумок – сразу два очаровательных кенгуренка, дети одного отца.

О «двойной радости и безграничной милоте в семействе кенгуру Беннета» в учреждении рассказали сегодня, 15 марта, сопроводив повествование мини-фильмом с сумчатыми персонажами в главных ролях.

«Мамы деток, Сима и Ася, ведут себя осторожно и при любой непонятной ситуации прячут пятимесячных кенгурят в многофункциональном кармане. У самки Симы это второй детеныш, а вот Ася (Австралия) становится мамой уже в четвертый раз. Папа Джек лично проверяет самочувствие детей, периодически заглядывая в женские сумки», - сообщили в Челябинском зоопарке.

В учреждении напомнили, что беременность самки кенгуру длится всего около месяца.

«После чего крошечный, чуть более двух сантиметров, но сильный и упрямый детеныш встает на, так сказать, скользкий путь (в некотором смысле этого слова). Мать вылизывает в своей шерсти дорожку к сумке-инкубатору, и кроха переползает туда, чтобы продолжать свое развитие. Как происходит развитие? Ну, малыш просто прикрепляется к соску и…все. Висит на нем, ест (и то спасибо маме, которая поначалу сама впрыскивает молоко детенышу в рот) и в усы себе не дует. Защиту от всех внешних факторов обеспечивает мама: благодаря крепким мышцам, самка может так плотно смыкать края своей сумки, что даже вода не просочится. Так что и погулять мальцу не получится, если мама не разрешит. Кстати о прогулках: только после пяти-шести месяцев сумкожительства кенгурята пробуют выбираться на короткие самостоятельные вылазки», - рассказали в Челябинском зоопарке (повествование, как всегда, полно юмора и любви к животным).

Также зоопарк просветил своих двуногих друзей-подписчиков на деликатную тему хождения кенгурят, которые «все время сидят внутри карманной детской комнаты», в туалет.

«Туда же. И это еще одна задача, с которой блестяще справляется новоиспеченная супермама. Периодически она открывает передними лапами собственную сумку и тщательно там убирается, вылизывая продукты жизнедеятельности своего чада. Вот такое бывает материнство. Правда здорово, что для человеческих детенышей памперсы придумали?» - шутят в Челябинском зоопарке.

Подписчики учреждения в ВКонтакте и Телеграм выражают восторг по поводу увиденного и прочитанного и благодарят зоопарк за возможность полюбоваться кенгуру:

«Спасибо, что показали, а то кенгуру очень трудно даже взрослых увидеть в вольере – СУПЕРОСТОРОЖНЫЕ»»

«Любопытные носишки!»;

«Какая МИЛОТА»;

«У вас столько всего интересного! Милые зверушки, чудесное семейство! Успехов зоопарку!»;

«Я из постов узнаю больше, чем узнала в школе. И, кстати, увлекательный стиль письма у Вас»;

«С удовольствием прочла полезную и интересную информацию»;

«Крохотульки-симпатюльки. А мамы-то какие красавицы»;

«Какая же милота. Спасибо, ребята, за видео»;

«Мамульки-красотульки».