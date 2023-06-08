В Челябинской агломерации запустят новый маршрут

С 12 июня в Челябинской агломерации запустят новый автобусный маршрут №150 по регулируемому тарифу, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Автобус №150 будет курсировать между поселком Нагорный Сосновского района и автовокзалом «Северные ворота» в Челябинске». Он будет следовать через поселки Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево, Долгодеревенское.

Предусмотрено часть остановок по требованию: Новое поле, Мусульманское кладбище, Казанцево, Сад «Уралец», Свиносовхоз, Поворот на ЧВВАКУШ, Мельзавод «Победа», ТК «Орбита» (только в сторону города).

Автобус заменит нерегулируемый маршрут №192 по нерегулируемому тарифу, от которого отказался перевозчик – ООО «Кременкульское пассажирское АТП».

Из Челябинска автобус будет отправляться пять раз в день: в 7:05, 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00. Из Нагорного – в 6:00, 08:10, 12:10, 15:10 и 18:35.

Цена билета по полному маршруту составит 58 рублей при оплате банковской или транспортной картой, 63 рублей – наличными.