В Челябинской области 13 госпитальных баз и 15 баз долечивания вернулись к оказанию плановой медпомощи

В Челябинской области 13 госпитальных баз и 15 баз долечивания вернулись к оказанию плановой медпомощи

В Челябинской области устойчивый тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией позволили принять решение по переводу многих госпитальных баз в плановый режим работы.

Как отметил губернатор Алексей Текслер на встрече с полпредом Владимиром Якушевым,

По словам Алексея Текслера, заболеваемость коронавирусом в регионе пошла на спад - коэффициент прироста – 0,6.

Меняется и картина заболеваемости, увеличивается количество бессимптомных форм, снижается количество тяжелых и среднетяжелых.

«Мы видим существенное снижение числа граждан, нуждающихся в исследовании КТ легких. Важно, что при исследованиях выявляется меньше патологий (если при массовом КТ, ранее только 10% было без патологий, то сейчас – почти половина всех исследований), – сказал губернатор.

В последние дни количество выписанных пациенток с коронавирусом почти в два раза превышает число вновь выявленных заболевших. Сокращается количество вызовов на неотложную помощь.

«Эти и другие объективные данные позволяют нам принимать решение по переводу госпитальных баз и баз долечивания по ковидному профилю в плановый режим работы», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как уточнила первый вице-губернатор Ирина Гехт, раньше в регионе было развернуто семь тысяч 150 коек на госпитальных базах по лечению пациентов с ковидом. То сегодня ковидному профилю в области работает четыре тысячи 201 койка. «То есть мы практически в два раза сокращаем коечный фонд по ковиду», - подчеркнула Ирина Гехт. И даже при таком существенном снижении свободный коечный фонд составляет 23%.

На базах долечивания на сегодня осталось 570 коек, к плановой работе возвращена 991 койка.

В настоящий момент в области действует 16 госпитальных баз по долечивания (было 29) и девять баз долечивания из 24. «Если мы будем наблюдать такую же динамику, то в среду еще порядка 700 коек выведем в плановое оказание медпомощи», - поделилась планами Ирина Гехт.