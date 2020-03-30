В Челябинской области 14 подтвержденных случаев коронавируса

В Челябинской области официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге 30 марта.

Таким образом, на сегодня официально подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение. У одного из них нет никаких клинических проявлений, 10 пациентов переносят болезнь в легкой форм, у трех - есть осложнения.

В настоящий момент в области остаются 7 человек с условно положительными результатами на COVID-19. Эти пациенты находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в лабораторию «Вектор» в Новосибирске. В отношении 12 человек диагноз новосибирской лабораторией не подтвердился. Сегодня готовят к выписке первого пациента из Миасса.

Эта неделя в регионе объявлена нерабочей. Глава региона призвал южноуральцев без острой необходимости не выходить из дома. Пока меры борьбы с коронавирусом ужесточатся не будут. Вчера в Москве и Подмосковье ужесточили режим самоизоляции, разрешив выходить из дома только в особых случаях.