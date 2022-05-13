В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

В Челябинской области 169 организаций уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях почти одной тысячи своих сотрудников.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на 13 мая в центры занятости поступили уведомления от 169 организаций, которые планируют сократить 970 сотрудников. Из них четыре организации заявили о массовых сокращениях 318 человек.

В службе занятости заверяют, фактически в рамках уведомлений о массовых сокращениях лишь четыре человека могут потерять работу в мае-ноябре 2022 года.

В настоящий момент в режиме неполной занятости трудятся 1596 человек. На начало мая неполный день работали 1362 человека (в начале года – 1038).

На сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 17 тысяч 939 безработных (на начало года – 20 тысяч 889). Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,93%.

Работодатели смогут получить субсидию из средств федерального бюджета на переобучение своих работников, находящихся под риском увольнения. То есть, когда на предприятии планируется сокращение штата или закрытие, сотрудников перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск, то работник может повысить квалификацию по своей специальности или получить новую профессию и подготовиться к будущему трудоустройству. Работу можно совмещать с учебой.

Как сообщает Минтруд, с 28 марта открыта запись на переобучение в рамках нацпроекта «Демография» на портале «Работа России».