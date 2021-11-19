В Челябинской области 22 муниципалитета получили 33 школьных автобуса

Муниципальные учреждения образования Челябинской области получили новые школьные автобусы - 33 новых автобуса «ПАЗ» и шесть новых «Газелей» будут подвозить детей до школ в 22 муниципалитетах.

Транспортные средства приобретены в рамках федерального проекта «Школьный автобус». Перед отправкой в территории их принял губернатор Алексей Текслер. Также глава региона пообщался с водителями, которые будут работать на новых машинах.

В регионе порядка 18 тысяч детей добираются в учебные заведения на школьных автобусах. «Вот уже последние несколько лет мы активно занимаемся обновлением автобусного парка, который возит школьников в школу, - пояснил Алексей Текслер. – За три года - 2019, 2020 и 2021 - уже 35% автобусного парка мы обновили».

Каждый день в рейс выходят 563 желтые автобусы с надписью «дети»- они уже стали привычными на дорогах Челябинской области. Они оснащены в соответствии со всеми нормами действующего законодательства в сфере безопасности перевозок детей. Автобусы оборудованы системой «ГЛОНАСС». В них есть ремни безопасности, кнопки вызова водителя на сиденьях, противоскользящее напольное покрытие и устройство, не позволяющее ехать с открытой дверью.

Кроме того, на машинах установлены проблесковые маячки оранжевого цвета, цветографические схемы, знаки «Перевозка детей». В автобусах предусмотрено ограничение скорости до 60 километров в час.

Губернатор заверил, что в области будет продолжена программа по обновлению школьного автопарка.

В области действует также региональная госпрограмма «Развитие образования в Челябинской области», благодаря которой в 2021 году 11 муниципалитетов приобрели 26 школьных автобусов.

«Почти все наши муниципалитеты так или иначе получили и обновили свой автобусный парк. Я пообщался с главами, еще где-то остается проблематика и по старым автобусам, и автобусам, которые прошли достаточное расстояние, - уточнил Алексей Текслер. - У нас в планах обновить еще больше 100 автобусов».

Алексей Текслер во время общения с главами неоднократно подчеркивал, что важно и содержать в хорошем состоянии дороги, по которым ездят эти автобусы.

«Мы тоже договорились с министерством дорожного хозяйства, с министерством образования, с главами о том, что сейчас проведем дополнительную работу в этой части и будем обращать внимание на все аспекты, — прокомментировал губернатор. — Надо не забывать, что эти автобусы не только подвозят детей в школу. Впереди каникулы, и детки на этих автобусах ездят на спортивные и досуговые мероприятия, на экскурсии, поэтому обновление парка, я считаю, это важнейшая задача, особенно когда мы говорим про районы, где в отдаленных населенных пунктах живут школьники. У нас образование для всех должно быть доступным».

ФОТО: пресс-служба губернатора