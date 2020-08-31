В Челябинской области 370 человек умерли с диагнозом «ковид»

В регионе число умерших с коронавирусом за период пандемии составило 370 человек. За прошедшие сутки скончались еще четыре человека.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, два человека скончались непосредственно от COVID-19. Это 37-летняя женщина и 49-летний мужчина. У всех остальных данный диагноз был сопутствующим.

Умер 74-летний южноуралец. У него врачи также диагностировал- постинфарктный кардиосклероз и сахарный диабет. И скончался 71-летний мужчина. У него была хроническая обструктивная болезнь легких и атеросклероз.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования.

При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.