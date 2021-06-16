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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.06.2021

В Челябинск пришел долгожданный дождь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области все загородные детские оздоровительные лагеря переведены в режим изоляции в
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16.06.2021

Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции
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16.06.2021

В Челябинске заборы красят рукавицами
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Метод борьбы с нарушителями правил благоустройства, предложенный главой Челябинска Натальей Котов
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16.06.2021

В Челябинской области из-за ковила отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

В Магнитогорске «Газель» протаранила вылетевшую на встречку иномарку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей
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16.06.2021

В Магнитогорске начались кражи электросамокатов
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16.06.2021 18:48

В Челябинской области 98 человек заболели коронавирусом после прививки

В Челябинской области 98 жителей из более 351 тысячи вакцинированных заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 после того, как поставили прививку от этого вируса. На тот момент иммунитет у них еще не успел сформироваться. Повторно инфицированных в регионе официально не зарегистрировано.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 16 июня.

«Из более чем 300 тысяч вакцинированных у нас только 98 человек заболели. Причем все заболели до седьмого дня после первой прививки. И незначительное число – до седьмого дня после второй», - сообщила Ирина Альфредовна.

Вероятнее всего, уточняет первый вице-губернатор, заболевший сразу после прививки или уже был заражен, или контактировал с инфицированным непосредственно после вакцинации.

Ирина Гехт региона уточнила, привитым считается человек, у которого поставлены оба компонента вакцины. «Если у человека один компонент поставлен, то он не считается привитым, так как у него не сформирован иммунитет», - подчеркнула Ирина Гехт.

Повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе пока официально не подтверждено. По данным Роспотребнадзора, в регионе есть подозрения на повторные заражения. Анализы таких пациентов направлены в НИИ Тюмени или в лабораторию «Вектор» Новосибирскадля изучения.

Напомним, в Челябинской области за весь период пандемии официально подтверждено 64 тысячи 419 случаев коронавирусной инфекции. Привито от ковида двумя компонентами более 285 тысяч южноуральцев.

По решению губернатора Алексея Текслера, муниципальные образования, где жители будут активно прививаться против ковида, получат дополнительное финансирование.

Кроме того, глава региона предложил предоставлять оплачиваемый выходной всем работающим южноуральцам, поставившим прививку от ковида.

Ранее директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
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16.06.2021

В Челябинске заборы красят рукавицами
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В поселке Рощино неизвестный пытался надругаться над девочкой

14.06.2021 14:45

Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела

14.06.2021 14:09

В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа

14.06.2021 13:52

Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи