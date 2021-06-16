В Челябинской области 98 человек заболели коронавирусом после прививки

В Челябинской области 98 жителей из более 351 тысячи вакцинированных заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 после того, как поставили прививку от этого вируса. На тот момент иммунитет у них еще не успел сформироваться. Повторно инфицированных в регионе официально не зарегистрировано.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 16 июня.

«Из более чем 300 тысяч вакцинированных у нас только 98 человек заболели. Причем все заболели до седьмого дня после первой прививки. И незначительное число – до седьмого дня после второй», - сообщила Ирина Альфредовна.

Вероятнее всего, уточняет первый вице-губернатор, заболевший сразу после прививки или уже был заражен, или контактировал с инфицированным непосредственно после вакцинации.

Ирина Гехт региона уточнила, привитым считается человек, у которого поставлены оба компонента вакцины. «Если у человека один компонент поставлен, то он не считается привитым, так как у него не сформирован иммунитет», - подчеркнула Ирина Гехт.

Повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе пока официально не подтверждено. По данным Роспотребнадзора, в регионе есть подозрения на повторные заражения. Анализы таких пациентов направлены в НИИ Тюмени или в лабораторию «Вектор» Новосибирскадля изучения.

Напомним, в Челябинской области за весь период пандемии официально подтверждено 64 тысячи 419 случаев коронавирусной инфекции. Привито от ковида двумя компонентами более 285 тысяч южноуральцев.

По решению губернатора Алексея Текслера, муниципальные образования, где жители будут активно прививаться против ковида, получат дополнительное финансирование.

Кроме того, глава региона предложил предоставлять оплачиваемый выходной всем работающим южноуральцам, поставившим прививку от ковида.

Ранее директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».