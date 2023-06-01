В Челябинской области более 700 детей получили высокотехнологичную медомощь

С начала 2023 года в Челябинской области 716 детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь по 16 профилям, сообщает минздрав региона.

Самыми востребованными профилями стали педиатрия и сердечно-сосудистая хирургия — из 201 направленного пациента пациентов по каждому из них пролечено уже 137 и 142 соответственно.

На втором месте - онкология: из 189 направленных уже 178 пациентов получили помощь.

Третье место по востребованности занял профиль «травматология и ортопедия» — по нему направлен 91 человек, из которых 46 пролечены

Всего в Челябинской области на данный момент запланировано 915 операций с применением высоких технологий для детей со сложными заболеваниями. В 2022 году высокотехнологичную помощь получили две тысячи 370 маленьких пациентов со всего Южного Урала.

ДЛЯ СПРАВКИ

Высокотехнологичная медицинская помощь - это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний.