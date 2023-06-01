01.06.2023
В Магнитогорске в квартире взорвался электросамокат
31.05.2023
В Челябинской области набирают популярность ресурсные классы для особых детей
31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черноморскому побережью
31.05.2023
На Южном Урале становится доступнее медпомощь детям
31.05.2023
В Челябинске запускают летний автобусный маршрут от областной больницы до санатория «Изумруд»
31.05.2023
Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань
В Челябинской области более 700 детей получили высокотехнологичную медомощь
31.05.2023
На Южном Урале становится доступнее медпомощь детям
31.05.2023
«Круг добра» помогает детям с редкими орфанными заболеваниями из Челябинской области
29.05.2023
В Челябинске зарегистрирован новый случай заболевания корью
16.05.2023
Минздрав: Случай заражения корью в Карталах был зарегистрирован еще в марте, сейчас всё спокойно
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023