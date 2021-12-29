В Челябинской области число коек для лечения пациентов с ковидом сократилось в 2,7 раза

В Челябинской области сократилось в 2,7 раза количество коек на госпитальных базах, развернутых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На 28 декабря 2021 года на госпитальных базах развернуто две тысячи 159 коек, из них свободно 20,7%», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава области. В середине декабря было пять тысяч 800 коек. Базы долечивания в настоящее время работают в плановом профильном режиме.

На днях к плановой работе вернулись две госпитальные базы: городская больница №2 Магнитогорска (220 коек) и городская больница Южноуральска (65 коек).

«При необходимости развернуть коечный фонд для приёма пациентов с COVID-19 возможно в кратчайшие сроки», - подчеркнули в минздраве.

В настоящий момент на госпитальных базах и на дому получают лечение две тысячи 697 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – две тысячи 733 жителя).

Далее продолжит лечить пациентов с коронавирусной инфекцией основная база – инфекционная больница в Малой Сосновке (подразделение третьей областной больницы).

Пока под ковидом останется и вторая областная больница в Челябинске. Там оказывается помощь по хирургическому профилю и работает роддом для пациенток с ковидом.

Продолжат работу с коронавирусными пациентами инфекционное отделение в восьмой больнице, инфекционное отделение для детей в девятой больнице и противотуберкулезный диспансер. Там оказывается помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, заболевшим ковидом.

Остается несколько ковидных коек в третьей областной больнице в Челябинске. Там лечат по профилю нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия тех пациентов, кому показана экстренная помощь, а у них выявлен ковид.