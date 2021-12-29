29.12.2021
ВТБ переходит на цифровые талоны в отделениях
29.12.2021
Врач-инфекционист: закрыв границы от Омикрона, можно только отсрочить неизбежное
29.12.2021
В Челябинской области число коек для лечения пациентов с ковидом сократилось в 2,7 раза
29.12.2021
Уголовное дело Белавкина передано в суд
29.12.2021
ММК повышает эффективность производственно-экономического планирования
29.12.2021
Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники
В Челябинской области число коек для лечения пациентов с ковидом сократилось в 2,7 раза
29.12.2021
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
28.12.2021
Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации
28.12.2021
За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
23.12.2021
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021