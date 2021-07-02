В Челябинской области число выявленных за сутки случаев ковида превысило 200

В Челябинской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 202 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19, что на 5,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 191 случай, был прирост – 3,2%).

Всего с начала пандемии зарегистрировано 66 тысяч 656 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

С начала пандемии 61 тысяча 146 жителей, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 203 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 200).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 10). Причина смерти семи пациентов - ковидная пневмония, четырех иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 29 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 803 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 226 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 236 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 248 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.