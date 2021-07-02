02.07.2021
В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности
02.07.2021
Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку
02.07.2021
ММК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса
02.07.2021
В Челябинской области число выявленных за сутки случаев ковида превысило 200
02.07.2021
Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае
01.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе июля
В Челябинской области число выявленных за сутки случаев ковида превысило 200
02.07.2021
Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть
30.06.2021
Путин объяснил, почему и когда лучше ставить прививку переболевшим ковидом
30.06.2021
Путин рассказал, какой вакциной от ковида привился и почему был сделан такой выбор
30.06.2021
Челябинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021