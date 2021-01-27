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В Челябинской области досуточная летальность от ковида ушла, но смертность остается высокой

В Челябинской области пока остается высокой смертность от коронавирусной инфекции, но удалось практически свести на нет досуточную летальность.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Летальность чуть выросла в январе к декабрю. Если говорить об общероссийских трендах, то мы находимся на плато летальности - эта картина характерна для всех регионов», - рассказала первый замглавы региона.

По ее словам, южноуральцы стали меньше болеть коронавирусной инфекцией - суточное число новых случаев коронавируса снижается уже с конца декабря 2020 года. В середине января 2021 года был отмечен небольшой рост (в течение нескольких дней), а потом вновь стали фиксировать сокращение числа новых инфицированных. За прошедшие сутки выявлено 285 новых заболевших (такой показатель был лишь в конце ноября 2020 года).

«Болеют, по большей части, пожилые люди, у которых тяжесть течения заболевания гораздо выше. Большая часть тяжелых пациентов — это пациенты с хроническими заболеваниями, сопутствующими другими заболеваниями и здесь, конечно, летальность пока сохраняется», - пояснила Ирина Альфредовна.

Смертность от коронавируса пока остается высокой. По данным минздрава, с 23 декабря ежедневно регистрируется по 15-16 случаев смерти пациентов с ковидом (лишь в новогодние каникулы – по 8-10 случаев за сутки). Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 642 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 746 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 896 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

«Надо сказать, у нас практически ушла досуточная летальность, которую мы фиксировали, хотя и ниже среднероссийских показателей, в ноябре-декабре. Это свидетельствует о том, что достаточно эффективно работает амбулаторное звено, которое вовремя госпитализирует. Сейчас мы даже с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируем пожилых людей с сопутствующими заболеваниям. Это очень важно», - пояснила первый заместитель губернатора.

По прогнозам, в течение месяца ситуация по летальности от коронавирусной инфекции изменится в лучшую сторону.