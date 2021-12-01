В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность оружейников-«подпольщиков»

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли преступную деятельность лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

Вместе с южноуральцами восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских (с последующим сбытом) занимались «коллеги» из Курганской области, которых также установили и задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

ЦОС ФСБ России сообщает, что в общей сложности спецслужбой во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85-ти жителей 21-го субъекта страны.

Так, в ноябре текущего года оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия были проведены по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, республиках Бурятия, Мордовия, Удмуртской и Чувашской республиках, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: шесть пулеметов («РПК», «ДП27», «МО-42»), 23 автомата («АК-103», «АКМ», «АК-47», «АКС-74У», «АКМС»); 18 пистолетов-пулеметов («ПП111», «ППС», «VZ-26», «МР-40», «MG-42», «Кедр»); 224 пистолета и револьвера («ПМ», «ТТ», «ПММ», «Гроза», «Хорхе», «Марголина», «Terminator», «Stalker», «Luger», «RECK», «Agent», «ROHM», «Glock», «Walther», «Mauser», «Retay», «Rec», «Taurus», «Grand Power», «SMAction», «Smith&Wesson», «Наган»); 104 карабина, винтовки и ружья («Мосина», «СВД», «Сайга», «ТОЗ», «СКС», «Вепрь», «ИЖ, »«СВТ», «Тигр», «Вепрь», «ВепеШ», «Hatsan», «Mauser К-98»), а также десять артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «ЯГД»), более 11 тысяч патронов различного калибра, около 30 килограммрв взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, в целом по стране ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Преступная деятельность «переделыциков» будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в УК РФ, вступившими в силу с 12 июля этого года и усиливающими ответственность по статьям 222 и 223 Уголовного Кодекса.