В Челябинской области функционирует 22 школы для пациентов с сахарным диабетом

В России создают специальные школы для людей, страдающих сахарным диабетом. В Челябинской области уже функционирует 22 такие школы, из них 12 – в Челябинске. До конца года в регионе планируется открыть еще порядка 25 таких школ.

«На сегодняшний день в региональном регистре больных сахарным диабетом насчитывается 117 803 человека. "Школы для пациентов с сахарным диабетом", которые создаются на базе поликлиник, стационаров и консультативно-диагностических центров - важнейшая составляющая лечения хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета», – рассказала Валерия Тюльганова, главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения региона.

Обучение рекомендуется проходить от момента выявления заболевания и на всем его протяжении не реже одного раза в три года. Пациентам рассказывают о болезни и сахароснижающих препаратах, учат как правильно питаться и поддерживать физическую активность при таком диагнозе. В цикл занятий также включены такие разделы как самоконтроль гликемии, инсулинотерапия, гипогликемия, профилактика поздних осложнений заболевания и контрольные обследования при СД. Большая часть времени в процессе обучения посвящена практической отработке навыков, необходимых для самостоятельного управления заболеванием.

Обучение пациентов проводится специально подготовленными медицинскими работниками: эндокринологом, медицинской сестрой, клиническим психологом и диетологом. Для улучшения качества обучения медицинские работники пройдут специальную подготовку на базе НМИЦ эндокринологии г. Москвы.

Важнейшая задача школы для больных сахарным диабетом – формирование и поддержание у пациентов уровня знаний и стойкой мотивации, или появлении новых терапевтических целей.