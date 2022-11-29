В Челябинской области из-за мороза отменены занятия в школах ряда городов

В Челябинской области в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах ряда городов для учащихся начальных классов в первую и вторую смены.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, во вторник, 29 ноября, восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 24 градуса, влажность воздуха 79%, ветер слабый 1-2 метра в секунду.

В Челябинске из-за мороза не пошли в школу учащиеся начальных классов. «29 ноября 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха Комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска с первого по четвертый классы первой и второй смены», - сообщает телеграм-канал ЕДДС.

В Миассе, согласно данным приборного контроля МКУ «Управление ГОЧС», средняя температура по округу была минус 25 градусов. Ветер южный 2,4 метра в секунду. «29 ноября в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах Миасского городского округа с первого по четвертый классы первой смены», - сообщает городская администрация.

В Копейском городском округе мороз также отменил занятия для учащихся с первого по четвертый классы. «29 ноября 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха управлением образования принято решение об отмене занятий в школах г. Копейска с первого по четвертый классы первой и второй смены», - сообщает управление образования городского округа. Утром в Копейске было минус 22 градуса, ветер южный 2-3 метра в секунду.

В Еманжелинске рано утром было минус 23 градуса, ветер южный до двух метро в секунду. «В связи с низкой температурой воздуха 29 ноября 2022 года в школах Еманжелинского района отменяются занятия с первого по четвертый классы первой и второй смены», - сообщает городская администрация.

В городе Коркино утром также было минус 23 градуса, ветер южный 2-3 метра в секунду. Но все учащиеся пошли в школу, решения об отмене занятий не принималось.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.