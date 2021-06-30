30.06.2021
В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком
30.06.2021
В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов
30.06.2021
В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера
30.06.2021
Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию
29.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
29.06.2021
В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов
29.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов
25.06.2021
Центр Челябинска топит из-за отсутствия ливневок после благоустройства
24.06.2021
Котова проверила пляж и ход строительства дороги в Чурилово
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021