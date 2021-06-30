В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов

В Челябинской области в связи с установившейся аномальной жарой вводится временное ограничение на движение большегрузных автомобилей по региональным и межмуниципальным дорогам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 29 июня по третье июля в регионе прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине - сильная жара с максимальными температурами 36 градусов и выше. В Челябинске в течение трех ближайших суток – плюс 35-37 градусов.

«В связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области», - сообщают в миндортранса области.

Ограничение будет действовать с 30 июня по второе июля в дневные часы – с 10 до 20 часов.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. «Такие меры принимаются в целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации», - пояснили в министерстве и добавили, что при снижении температуры воздуха данные ограничения могут быть сняты раньше установленного срока.

По всем вопроса можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.