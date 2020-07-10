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В Челябинской области из-за жары на трое суток ограничат движение по региональным и местным дорогам

Общество
Вчера, 23:09
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области из-за аномальной жары вводится ограничение на движение по региональным и муниципальным дорогам вслед за запретом движения большегрузов по федеральным магистралям.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу воздух будет прогреваться до плюс 33-38 градусов, в воскресенье – до плюс 30-35 градусов, в понедельник – до плюс 32-37 градусов.

«В связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха вводится временное ограничения движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона

Ограничение будет действовать с 14 часов 10 июля до 22 часов 13 июля.

Миндортранс предупреждает: будьте внимательны при составлении маршрутов движения и осторожны на дорогах.

Телефон круглосуточной диспетчерской миндортранса: 237-88-92.

Напомним, в Челябинской и Курганской областях из-за аномальной жары на федеральных трассах было введено временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
ограничение движения
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