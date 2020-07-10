В Челябинской области из-за жары на трое суток ограничат движение по региональным и местным дорогам
В Челябинской области из-за аномальной жары вводится ограничение на движение по региональным и муниципальным дорогам вслед за запретом движения большегрузов по федеральным магистралям.
По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу воздух будет прогреваться до плюс 33-38 градусов, в воскресенье – до плюс 30-35 градусов, в понедельник – до плюс 32-37 градусов.
«В связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха вводится временное ограничения движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона
Ограничение будет действовать с 14 часов 10 июля до 22 часов 13 июля.
Миндортранс предупреждает: будьте внимательны при составлении маршрутов движения и осторожны на дорогах.
Телефон круглосуточной диспетчерской миндортранса: 237-88-92.
Напомним, в Челябинской и Курганской областях из-за аномальной жары на федеральных трассах было введено временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.
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