В Челябинской области из-за жары продлили ограничения для тяжеловесов

В Челябинской и Курганской областях сегодня, 15 июля, с 12-ти часов в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха выше +32С вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы на автомобильных дорогах федерального значения.

Ограничение действуют на следующих трассах:

- М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;

- А-310 (Челябинск – Троицк) на участке с 16 км по 146 км;

- Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км по 465 км;

- Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;

- Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) на участке с 125 км по 356 км.

Время окончания ограничения движения - 20 часов 15-го июля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (WhatsApp).