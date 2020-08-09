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В Челябинской области «ковид» унес жизни еще четырех человек

Общество
Сегодня, 11:57
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв от Covid-19 достигло 280 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, непосредственно от коронавируса умер 36-летний мужчина. 

Также скончались еще три южноуральца. У них коронавирусная инфекция являлась сопутствующим заболеванием. У 56-летнего пациента была болезнь Бехтерева и гипертоническая болезнь, у 57-летнего -  миелодиспластический синдром и рефрактерная анемия. Третий скончавшийся страдал атеросклеротической болезнью сердца и атеросклерозом коронарных артеий. Ему было 79 лет.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

В Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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