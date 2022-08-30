В Челябинской области КСП проверит траты минздрава на борьбу с коронавирусом

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут ревизию в министерстве здравоохранения Челябинской области и его подведомственных учреждениях.

«Приступили к проверке использования бюджетных средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19», - сообщает телеграм-канал КСП. - Программа контрольного мероприятия включает проверку расходов, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики региона, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».

Ревизоры проверят затраты на приобретение лекарственных препаратов и оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием, на проведение ремонтных работ.

Кроме того, аудиторы проанализируют соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.9).