В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов

Моряки Росгвардии отработали учебные задачи в ходе рейдового сбора на Урале.

В акваториях озер, расположенных в Челябинской области, состоялся рейдовый сбор с дивизионом сторожевых катеров морского отряда Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.

В рамках сбора моряки Росгвардии провели поиск и задержание условных вооруженных диверсантов, проникших на территорию охраняемого объекта со стороны акватории.

Моряки Росгвардии продемонстрировали высокий профессионализм и справились с поставленными задачами в полном объеме.