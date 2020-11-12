ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс

Общество
Сегодня, 11:54
Размер текста

Региональный оператор - ООО «Центр коммунального сервиса» - призвал чиновников муниципальных образований Челябинской области позаботиться об обработке подъездных путей к контейнерным площадкам реагентами, что особенно актуально для муниципалитетов, расположенных в гористой местности.

«К примеру, в Златоусте и Кусе подъехать ко многим контейнерным площадкам можно только по дорогам с крутым уклоном. А подъем в гору в условиях гололедицы и снежных наносов весьма опасен», - отмечают в ЦКС.

Региональный оператор сообщает, что в связи с приходом на Южный Урал холодов, ожидающимися снегопадами и образованием на дорогах гололедицы спецтранспорт переходит на особый режим работы.

С водителями мусоровозов, выходящих в рейсы, проводятся инструктажи, в ходе которых им напоминают о необходимости быть бдительными и осторожными.

Центр коммунального сервиса обращается и к автомобилистам – с призывом не оставлять транспорт возле мест накопления ТКО.

«В условиях скользких дорог мешающие проезду спецтехники машины создают дополнительные трудности для водителей мусоровозов», - подчеркивают в ЦКС.

Увы, но целый ряд муниципалитетов Челябинской области оказался не в состоянии содержать контейнерные площадки и подъездные пути к ним в надлежащем состоянии. К такому выводу пришла прокуратура региона.

Результатом проверки надзорного ведомства стало внесение представлений главам и руководителям коммунальных организаций в Карталинском, Кизильском, Коркинском, Кусинском, Нагайбакском, Октябрьском, Чесменском муниципальных районах, Карабаше и в Металлургическом районе Челябинска.

В отношении руководителя муниципального учреждения в городе Коркино также возбуждено административное дело по части первой статьи 6.3 КоАП РФ в связи с несоответствием контейнерных площадок санитарным нормам.

В ЦКС напоминают, что проверка прокуратуры была организована после публикаций в средствах массовой информации Челябинской области о плачевном состоянии дорог.

Центр коммунального сервиса сообщал о том, что мусоровозам очень часто трудно подъехать к контейнерным площадкам из-за плохого состояния проездов, еще в сентябре.

Региональный оператор опасается, что сезонный фактор вновь может оказать негативное влияние на работу по вывозу отходов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Мусор
Среда обитания
09.11.20 15:40
В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора
Общество
09.11.20 10:21
Дело о стихийных свалках в Красноармейском районе рассмотрит суд
Общество
02.11.20 12:53
ОНФ заявил о мусорном хаосе и бездействии властей в Красноармейском районе
Общество
28.10.20 10:15
ОНФ требует рекультивации земель, которые челябинскими чиновниками использовались для снегосвалок
Сегодня, 11:36
В Челябинске планируют построить вторую очередь новой инфекционной больницы
Сегодня, 10:47
Эксперты ОНФ выявили системные проблемы в работе дорожных подрядчиков в Челябинске
Сегодня, 10:22
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Вчера, 18:40
«Зеленый день» и море скидок: в Челябинске отпразднуют день рождения Сбербанка
Вчера, 17:40
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Вчера, 17:03
Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября
Вчера, 16:49
В Челябинске скончалась педиатр Валентина Глинкина
Вчера, 16:07
Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям
Вчера, 16:04
Южноуральские пары стали реже жениться и реже разводиться
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 11:42
Впервые на Урале
В команде челябинских медиков появился робот-ассистент
Новости
Сегодня, 12:04
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Сегодня, 12:03
Общество
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Сегодня, 11:34
Происшествия
Полицейский из Магнитогорска, попавшийся на краже продуктов из крупного супермаркета, отстранен от занимаемой должности
Сегодня, 10:22
Общество
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Материалы рубрики
Сегодня, 12:03
Общество
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Сегодня, 10:22
Общество
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Вчера, 17:40
Общество
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Вчера, 17:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика