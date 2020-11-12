В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс

Региональный оператор - ООО «Центр коммунального сервиса» - призвал чиновников муниципальных образований Челябинской области позаботиться об обработке подъездных путей к контейнерным площадкам реагентами, что особенно актуально для муниципалитетов, расположенных в гористой местности.

«К примеру, в Златоусте и Кусе подъехать ко многим контейнерным площадкам можно только по дорогам с крутым уклоном. А подъем в гору в условиях гололедицы и снежных наносов весьма опасен», - отмечают в ЦКС.

Региональный оператор сообщает, что в связи с приходом на Южный Урал холодов, ожидающимися снегопадами и образованием на дорогах гололедицы спецтранспорт переходит на особый режим работы.

С водителями мусоровозов, выходящих в рейсы, проводятся инструктажи, в ходе которых им напоминают о необходимости быть бдительными и осторожными.

Центр коммунального сервиса обращается и к автомобилистам – с призывом не оставлять транспорт возле мест накопления ТКО.

«В условиях скользких дорог мешающие проезду спецтехники машины создают дополнительные трудности для водителей мусоровозов», - подчеркивают в ЦКС.

Увы, но целый ряд муниципалитетов Челябинской области оказался не в состоянии содержать контейнерные площадки и подъездные пути к ним в надлежащем состоянии. К такому выводу пришла прокуратура региона.

Результатом проверки надзорного ведомства стало внесение представлений главам и руководителям коммунальных организаций в Карталинском, Кизильском, Коркинском, Кусинском, Нагайбакском, Октябрьском, Чесменском муниципальных районах, Карабаше и в Металлургическом районе Челябинска.

В отношении руководителя муниципального учреждения в городе Коркино также возбуждено административное дело по части первой статьи 6.3 КоАП РФ в связи с несоответствием контейнерных площадок санитарным нормам.

В ЦКС напоминают, что проверка прокуратуры была организована после публикаций в средствах массовой информации Челябинской области о плачевном состоянии дорог.

Центр коммунального сервиса сообщал о том, что мусоровозам очень часто трудно подъехать к контейнерным площадкам из-за плохого состояния проездов, еще в сентябре.

Региональный оператор опасается, что сезонный фактор вновь может оказать негативное влияние на работу по вывозу отходов.