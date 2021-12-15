В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов

В Челябинской области продолжается снижаться число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Два класса изолированы по причине контакта учащихся с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По данным на 15 декабря 2021 года в Челябинской области классов в 239 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки.

Кроме того, в полном составе отправлены на карантин по ОРВИ 15 школ в восьми территориях региона также отправлены на карантин по причине высокой заболеваемости ОРВИ. Накануне на карантине были 1461 класс в 260 школах области и полностью 17 школ в 11 муниципалитетах.

Два класса в Южноуральске и Кунашакском районе изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 251 случай ковида у школьников (за прошедшие четверо школьников заболело).

На дистанционную форму обучения переведены 24 образовательных организации региона. Это все школы Снежинска, Катав-Ивановского района и отдельные организации в других муниципальных районах и городах области. Накануне на дистанте были ученики 30 школ.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся шесть групп в шести детских садах: в Челябинске, Копейске, Трехгорном, Златоусте и Кусинском районе.

По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин 16 групп (днем ранее – 13). По этой же причине закрыт на карантин один сельский детский сад в Нагайбакском районе.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.