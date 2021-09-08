В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыли четыре класса, по ковиду пока ни одного

В Челябинской области с начала учебного года регистрируется рост числа заболевших острой респираторной вирусной инфекцией среди школьников. Первые четыре класса в двух районах региона уже закрыты на карантин по ОРВИ. Закрыты и несколько групп в детсадах. Карантин по коронавирусной инфекции ни в одном классе пока не вводился.

«На карантин по ОРВИ- закрыто четыре класса, в том числе два - в Кизильском районе и два - Красноармейском», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки области.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.

В Управлении образования Кизильского района сообщают, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ карантин введен в девятом и одиннадцатом классах МОУ «Гранитная школа». В девятом классе болеют более 38% учеников, в 11-м – 100%. В минобрнауки уточнили, в закрытых классах обучаются от семи до 17 ребят. Пока школьники изолированы на семь дней - с седьмого по 13 сентября.

Кроме того, карантинные мероприятия введены в нескольких дошкольных учреждениях района: Кизильский детский сад №4 (средняя группа, с 31 августа по 14 сентября), Богдановский детский сад (средняя группа, с шестого по 12 сентября), Сыртинский детский сад (смешанная дошкольная группа (в одной смешанной дошкольной группе - с шестого по 15 сентября, в смешанной ранней группе – с седьмого по 16 сентября).

«Карантинные мероприятия введены в детсадах в связи с высокой заболеваемостью с целью обеспечения условий для соблюдения температурного режима, режима проветривания и влажной уборки с применением дезинфицирующих средств», - пояснили в управлении образования.

В сентябре также стали регистрироваться случаи заболевания школьников коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным регионального минздрава, с начала учебного года и по сегодняшнее число официально подтверждено 11 случаев коронавируса у учащихся школ.

«Изолированных как контактные с больным COVID классов пока нет», - сообщили в минобрнауки. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

В минобрнауки региона рассказали, что в настоящий момент все образовательные региона работают в очном режиме (никто не переведен на дистанционное обучение).

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.