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В Челябинской области на карантине остаются три школы и 127 классов

Общество
Сегодня, 15:52
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области число за прошедшие выходные не изменилось число школ и классов, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, по состоянию на 26 октября закрыты на карантин по ОРВИ три школы: Целинная школа в Троицком районе, Зингейская школа в Кизильском районе и Сухарышская начальная школа в Увельском районе.

Число классов, отправленных на карантин по ОРВИ пока сохраняется неизменным - 127.

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией среди школьников остается невысоким. За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее было подтверждено три случая заражения).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 26 октября в регионе подтверждено 244 случая ковида у учащихся (за прошедшие сутки – шесть).

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
отмена занятий в школе
Карантин
ОРВИ
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