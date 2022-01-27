В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс

В Челябинской области продолжает расти число классов, которые отправляют на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), и количество классов, изолированных после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

«В Челябинской области 1059 классов в школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Накануне - 828 классов в 168 школах, прирост 27,9%.

По этой же причине 12 школ закрыты для очного обучения на карантин (накануне – шесть школ).

Кроме того, еще 61 класс изолирован по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом (вчера – 59 классов).

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 964 случая ковида у школьников, из них с начала 2022 года – 704 (за прошедшие сутки – 161).

По разным причинам без введения карантинных мер на дистанционную форму обучения переведены 112 классов и шесть школ. Днем ранее – две школы.

В 19 детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 21 группа. Накануне – 25 групп в 20 дошкольных учреждениях.

По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин пять групп и один детский сад в Аргаяшском районе.

Ранее агентство объясняло, по какому алгоритму отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.