27.01.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика
27.01.2022
Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века
27.01.2022
ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке
27.01.2022
Задержан челябинец, который пытался похитить деньги из банкомата
27.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс
27.01.2022
Челябинцы сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс
26.01.2022
В Челябинской области за сутки в два раза выросло число отправленных на карантин классов
21.01.2022
По какому алгоритму будут отправлять южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и ковиду
18.01.2022
Срок карантина по ковиду сократят в два раза
30.12.2021
В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются одна школа и 29 классов
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022