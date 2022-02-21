21.02.2022
Благодаря УФСБ Челябинской области наказан посредник в передаче взятки налоговикам из Магнитки
21.02.2022
Собака, которую вооруженные изверги искалечили в Нагайбакском районе, начала вставать и есть
21.02.2022
Наркоманы продолжают атаковать подъезды челябинцев в поисках «закладок»
21.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 169 классов и шесть школ
21.02.2022
Российские фермеры смогут строить дома на землях сельхозназначения
21.02.2022
Челябинскому дому-аквариуму грозит штраф за незаконную деятельность
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 169 классов и шесть школ
18.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
18.02.2022
Школьники Озерска выходят с дистанта
18.02.2022
Школы Магнитогорска возвращаются к обычному формату обучения
17.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022