Классы в Челябинской области больше не будут отправлять на карантин из-за контакта учеников с ковидными больными

В Челябинской области с этой недели классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не будут ограничены в очном обучении. Дети будут продолжать учиться – на карантин их больше не отправят.

По мнению санитарных врачей, лучше обратить внимание на тех, кто имеет клинические проявления коронавируса, а не выявлять бессимптомных носителей вируса нового штамма «омикрон», отметили в региональном министерстве образования и науки, ссылаясь на решение главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, накануне отменившей обязательную изоляцию для лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

Также в минобрнауки напомнили, что карантин объявляется тогда, когда число инфицированных превышает определенную отметку - «эпидемиологический порог». При большинстве инфекционных заболеваний это 20 процентов отсутствующих в классе или школе по причине определенной болезни.

Образовательные организации проводят такой мониторинг ежедневно и при превышении эпидпорога принимают решение о введении карантинных мер. В образовательных организациях карантин – это профилактические и ограничительные мероприятия, которые накладываются на организацию на определенное время (семь или более дней) с запретом на ее очное посещение. Вместе с тем обучение для здоровых детей может продолжаться в заочном режиме.

«Образовательные организации в зависимости от эпидситуации могут организовать обучение без очного посещения с применением дистанционных технологий и электронного обучения. Это не означает обучение только в онлайн-режиме. Это может быть самостоятельная работа учеников, проведение олимпиад, участие в заочных конкурсах, привычная работа с учебником, проектная деятельность. При этом в очном режиме могут быть организованы консультации - индивидуально или для малых групп. К примеру, сейчас таким образом проходит региональный этап Всероссийской олимпиады, а девятого февраля состоится собеседование для девятиклассников как допуск к государственной итоговой аттестации. Школа в период организации очно-заочного обучения может менять расписание занятий. Некоторые параллели или классы могут учиться очно, другие - на дому. Таким образом, уменьшается количество очных занятий. К прежнему расписанию образовательные организации обязательно вернутся, как только позволит эпидемиологическая ситуация», - подчеркнули в министерстве образования и науки Челябинской области.

Отметим, на Южном Урале, по данным регионального минобрнауки на седьмое февраля, на карантине по ОРВИ находится 62 школы и 2 695 классов (напомним, на конец предыдущей недели, четвертое февраля, на карантине находились 67 средних общеобразовательных организаций и 3 463 класса).

Еще 13 классов находятся на изоляции по предписанию регионального Роспотребнадзора как контактные с больными коронавирусом (по данным на четвертое февраля, таковых было 16).

Среди детсадовцев ситуация более благоприятная. На карантине по ОРВИ сегодня находится шесть групп и два сельских садика в Каслинском и Нагайбакском районах. Как контактные с зараженными COVID-19 изолированы девять групп в шести детских садах.