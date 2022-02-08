При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин

В Челябинской области решение о карантине по острой респираторной инфекции (ОРВИ) в отдельно взятом классе, параллели, школе или его филиале будет принимать администрация учебного заведения при превышении числа заболевших 20-процентного порога. Региональный Роспотребнадзор теперь не выдает предписания о закрытии школ на карантин.

Об этом рассказала на пресс-конференции восьмого февраля заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Сафейкова.

По ее словам, на сегодня эпидемиологический процесс в муниципальных образованиях идет очень неравномерно. Нет единой волны заболеваемости, как это бывает при эпидемии гриппа, когда приходится все школы отправлять на карантин. «Эпидпроцесс достаточно разношёрстно протекает и разные муниципальные образования дают совершенно разную информацию по заболеваемости школьников в городах, в сельских районах», - уточнила Софейкова.

На сегодня школы проводят анализ количества отсутствующих детей и причины, по которым дети не приходят в учебное заведение. Софейкова уточнила, что учитывается не общее число детей, не посещающих школу по разным мотивам, а число именно заболевших. «В санитарных правилах прописано не 20% отсутствующих, а 20% заболевших», - подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Если число заболевших школьников превышает 20 процентов, то вводится карантин. «Карантин по острым респираторным заболеваниям и гриппу составляет не менее семи дней», - уточнила Софейкова. К концу этого срока еще раз анализируется уровень заболеваемости и если он остается высоким, то карантин продлевается.

Эти требования применимы как к отдельному классу, так и к параллели, смене, зданию или образовательной организации в целом.

Софейкова также уточнила, что согласно вступившим в силу на днях новым санитарным правилам, отменяется изоляция для лиц, контактных с больными коронавирусной инфекцией.

Теперь в школах и детсадах не будут переводить на дистанционный формат работы или закрывать) при выявлении случаев ковида в классе или группе. «Отстранения контактных у нас в настоящее время не будет. Если речь идет о детских коллективах, сегодня у нас группы в детских садах, группы в средних профессиональных образовательных организациях, классы в школах по контакту с больным ковидом не отстраняются от посещения образовательного учреждения», - пояснила Софейкова.