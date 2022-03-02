В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 21 класс, один детсад и одна группа

В Челябинской области более чем на треть сократилось число классов в общеобразовательных учреждениях, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В дошкольных учреждениях к одной групппе, находившейся на карантине, накануне добавился один детсад.

«По состоянию на второе марта в Челябинской области 21 отдельный класс находится на карантине по ОРВИ. Школ, закрытых на карантин, - нет», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Накануне на карантине по ОРВИ было 34 отдельных классов, сокращение - на 38,3%.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся один детский сад в Нагайбакском районе и одна группа в сельском детском саду (днем ранее – только одна группа).

В регионе нет ни одного класса или группы в детсадах, которые бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. «Изолированных по предписанию Роспотребнадзора классов и групп в области нет», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Суточное число заболевших ковидом учащихся продолжает снижаться. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден коронавирус у 172 школьников, что на 4,5% ниже аналогичного показателя предшествующего им дня (днем ранее заболело 180 учеников).

С начала учебного года зарегистрировано 17 тысяч 435 случаев ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – 17 тысяч 85.

Напомним, с шестого февраля 2022 года в Челябинской области учащихся, контактировавших с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка.