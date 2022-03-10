В Челябинской области на карантине по ОРВИ не осталось ни одного класса

В Челябинской области не осталось ни одного класса в школах и ни одной группы в детских садах, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или коронавирусной инфекции COVID-19.

«Классов в школах и групп в детских садах, закрытых на карантин нет. То есть на данный момент в общеобразовательных и дошкольных организациях карантинных мер нет», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Накануне на карантине по ОРВИ было шесть отдельных классов

В регионе также нет ни одного класса или группы в детсадах, которые бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией.

Суточное число заболевших ковидом учащихся продолжает снижаться. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден коронавирус у 108 школьников, что на 6,2% ниже аналогичного показателя предшествующего им дня (днем ранее заболело 122 ученика).

С начала учебного года зарегистрировано 18 тысяч 432 случая ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – 18 тысяч 172.

Напомним, с шестого февраля 2022 года в Челябинской области учащихся, контактировавших с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.