10.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
10.03.2022
Глава ФАС объяснил рост цен на внутреннем рынке России
10.03.2022
В Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины
10.03.2022
Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиазапчасти
10.03.2022
В Магнитогорске будут судить аферистов, которые обманывали людей с помощью фейкового сайта банка
10.03.2022
В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации
В Челябинской области на карантине по ОРВИ не осталось ни одного класса
09.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ осталось шесть классов
04.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ осталось 17 классов
02.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 21 класс, один детсад и одна группа
28.02.2022
В Челябинской области на треть сократилось число школ на карантине по ОРВИ
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022