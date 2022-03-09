В Челябинской области на карантине по ОРВИ осталось шесть классов

В Челябинской области значительно сократилось число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В детских садах не закрыта ни одна группа.

«По состоянию на девятое марта в Челябинской области шесть отдельных классов находится на карантине по ОРВИ. Школ, закрытых на карантин, - нет», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Перед выходными и праздником на карантине по ОРВИ было 16 отдельных классов.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине нет ни одной группы.

В регионе также нет ни одного класса или группы в детсадах, которые бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией.

Суточное число заболевших ковидом учащихся продолжает снижаться. По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден коронавирус у 122 школьников, что на 6,2% ниже аналогичного показателя предшествующего им дня (днем ранее заболело 130 учеников).

С начала учебного года зарегистрировано 18 тысяч 324 случая ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – 18 тысяч 64.

Напомним, с шестого февраля 2022 года в Челябинской области учащихся, контактировавших с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.