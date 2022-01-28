В Челябинской области на карантине по ОРВИ уже 1476 классов и 18 школ, по ковиду - 57 класс

В Челябинской области продолжает расти число классов, которые отправляют на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«В Челябинской области 1476 классов в школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Накануне закрыли 1059 классов, прирост за сутки – 39,4% (днем ранее рост 27,9%).

В 1,5 раза выросло число школ, закрытых на карантин по ОРВИ - 18 общеобразовательных организаций (накануне закрыты для очного обучения 12 школ).

Кроме того, еще 57 классов изолировано по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом (вчера – 61 класс).

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтверждено 223 случая ковида у школьников, что на 38,5% больше аналогичного показателя предыдущих суток (было – 161 заболевший). С начала учебного года зарегистрировано 1187 случаев ковида у учащихся школ, из них в январе 2022 года – 927.

По разным причинам без введения карантинных мер на дистанционную форму обучения переведены 117 классов и семь школ. Днем ранее – 112 классов и шесть школ.

В 19 детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 21 группа. Накануне – 25 групп в 20 дошкольных учреждениях.

По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин пять групп и один детский сад в Аргаяшском районе.

Ранее агентство объясняло, по какому алгоритму отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.