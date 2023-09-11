В Челябинской области на М-5 заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля

В Челябинской области на 1795-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» запущен в эксплуатацию первый на федеральных дорогах региона автоматизированный пункт весогабаритного контроля. АПВГК подключен к системе мониторинга транспортного потока и пока работает в тестовом режиме, сообщает УпрДор «Южный Урал».

В течение трех месяцев новый АПВГК будет измерять параметры проезжающих автотранспортных средств, уведомлять водителей о нарушении, но пока штрафы выписываться не будут.

По истечении тестового периода и проверки корректности работы пункта он перейдет в штатный режим работы. Водители, чей транспорт не соответствует параметрам, будут штрафоваться за превышение габаритов, массы или осевой нагрузки.

В 2023 году размер санкций для перевозчиков изменился. Размер штрафов, которые начисляет Ространснадзор за превышение габаритов, массы или осевой нагрузки без специального разрешения, достигает 400 тысяч рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Автоматические пункты весогабаритного контроля появились в России два года назад. Весы монтируются непосредственно в дорожное полотно, параметры автомобиля измеряются без участия оператора, данные отправляются в единый информационный центр, где также автоматически определяется владелец транспорта и наличие разрешения на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов.